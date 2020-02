„Rabenhusen helau“ heißt es am Wochenende wieder in Holzsußra.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rabenfasching in Holzsußra

Die Holzsußraer Faschingskarnevalisten laden an diesem Wochenende zu gehobenem Unfug und höherem Blödsinn ein. Sitzungen sind am Freitag, 28. Februar, und Samstag, 29. Februar, ab 20.11 Uhr. Der Kinderfasching mit Programm beginnt am am Samstag ab 15.11 Uhr. Alle Veranstaltungen finden im Saal der Gaststätte „Zum Urtal“ statt. „Unser Schlachtruf lautet: Rabenhusen helau. „Bitte schon mal üben. Wir fragen ab“, teilen die Narren aus Holzsußra mit.