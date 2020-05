Das Radfest des Kyffhäuserkreises am Unstrut-Werra-Radweg fällt in diesem Jahr aus.

Kyffhäuserkreis. Das Fahrradfest entlang des Unstrut-Werra-Radwegs ist abgesagt. Die Kreisverwaltung ruft aber wieder zur Teilnahme an der Aktion Stadtradeln auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfest des Landkreises abgesagt

Das Fahrradfest entlang des Unstrut-Werra-Radweges hat die Kreisverwaltung abgesagt, da Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt sind. Neben dem Radfest waren darüber hinaus auch zahlreiche Touren geplant. Im kommenden Jahr solle das Fest wieder stattfinden, kündigt das Landratsamt an. Zum Trost: Der Kyffhäuserkreis beteilige sich vom 20. Juni bis 10. Juli wieder an der Aktion „Stadtradeln“. Aufgerufen mit zu radeln, sind alle, die im Landkreis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Im vergangenen Jahr seien 205 aktive Radfahrer aus 16 Teams insgesamt 46.819 Kilometer geradelt und hätten somit sieben Tonnen CO 2 -Emissionen vermieden.

Ziel sei es, mehr Bürger sowie Gäste des Landkreises für die Nutzung des Fahrrads zu gewinnen und gleichzeitig Autofahrten zu vermeiden. Um auf die Bedürfnisse der Radfahrenden aufmerksam zu machen, richtet sich die Kampagne auch an Kommunalpolitiker, die über die Radinfrastruktur entscheiden. Zudem sucht der Landkreis besonders beispielhafte Vorbilder, die demonstrativ in den 21 Tagen kein Auto von innen sehen.

Alle weiteren Informationen unter www.stadtradeln.de