Radweg um Hohe Schrecke in der Warteschleife

Roßleben-Wiehe Die Investition wird aus einem Topf gefördert, dem es nach dem Karlsruhe-Urteil zum Bundeshaushalt an den Kragen geht.

Hoffen ist derzeit beim Hohe-Schrecke-Rundweg im Unstruttal angesagt: Nachdem sich im Haushalt der Bundesregierung ein 60 Milliarden Euro großes Loch aufgetan hat, herrscht bei einigen Projektförderungen wie dem geplanten 7,2 Kilometer langen Radweg Ungewissheit. Die Maßnahme sollte zu 100 Prozent aus dem dem Klima- und Transformationsfonds gefördert werden. Ein erster Förderbescheid in Höhe von 2,277 Millionen Euro ging bereits ein, doch es kamen Mehrkosten von rund 700.000 Euro dazu. Die Verwaltung stellte beim Fördermittelgeber einen Antrag auf Übernahme der Mehrkosten. Eine Entscheidung dazu fehlt noch, so Arnold. Klar sei, dass das Plus für die beteiligten Gemeinden Roßleben-Wiehe, Gehofen und Reinsdorf nicht stemmbar sei, so Arnold zuletzt.