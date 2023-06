Ramelow besucht Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Auf seiner Sommertour macht Thüringens Ministerpräsident in Sondershausen und Friedrichsrode Halt.

Auf seiner diesjährigen Sommertour, auf der er insgesamt 35 Stationen in Thüringen besucht, kommt Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) auch in den Kyffhäuserkreis. Laut Pressemitteilung wird er dafür am Dienstag, 4. Juli, die Landesmusikakademie in Sondershausen und den Kunsthof in Friedrichsrode besuchen.

Die Sommertour vom 26. Juni bis 14. Juli rücke ganz bewusst Vereine mit ihren engagierten Menschen in den Fokus. „Ich freue mich darauf, die Menschen und ihre Projekte kennenzulernen und bin gespannt auf die vielen Impulse, die wir auch als Landespolitik immer wieder aufnehmen können“, wird Ramelow zitiert. Die Vereinskultur gehöre zu dem, was die Menschen im Freistaat zusammenführe und gemeinsam vorangehen lasse, heißt es.