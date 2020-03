Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Randalierer beschädigen zehn Autos in Sondershausen

In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte in Sondershausen gewaltsam, in das Innere mehrerer Fahrzeuge zu gelangen. Sie schlugen die Seitenscheiben von mehr als zehn Fahrzeugen ein, teilweise blieb es beim Versuch. Die betroffenen Autos waren in Sondershausen in den Straßen Ulrich-von-Hutten-Straße, Max-Reger-Straße, Göldnerstraße und am Bahnhof abgestellt.

Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Sach- und Beuteschäden dauern an. Die Polizei sucht nun Zeugen zu den Vorfällen. Wer hat in der vergangenen Nacht etwas bemerkt? Wem ist aufgefallen, wie sich jemand an abgestellten Fahrzeugen zu schaffen machte? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.