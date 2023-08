Randalierer in Sondershausen versuchen Banner anzuzünden

Sondershausen. Drei Männer fielen in der Nacht zu Mittwoch in Sondershausen am Busbahnhof negativ auf. Bei einem der mutmaßlichen Täter fanden die Beamten noch etwas anderes.

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Zeuge in Sondershausen auf drei Männer im Bereich des Busbahnhofes in Ferdinand-Schlufter-Straße aufmerksam geworden. Laut Meldung der Polizei soll die kleine Gruppe randaliert haben.

Daraufhin wurde eine Polizeistreife losgeschickt. Die Beamten konfrontierten die Männer mit dem Vorwurf und stellten fest, dass diese womöglich versucht hatten, ein Banner der Schulwegsicherung anzuzünden. Während der Feststellung der Personalien seien zudem Gerätschaften zum Konsum von Betäubungsmitteln aufgefunden worden. Daraufhin wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

