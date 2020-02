In Sondershausen hat ein 51-Jähriger in einer Tankstelle randaliert und mit Frostschutzmittel um sich geworfen. (Symbolbild)

Sondershausen. Ein 51-Jähriger randalierte in einer Tankstelle in Sondershausen. Als der Mitarbeiter den Täter zum Gehen aufforderte, attackierte dieser den Tankwart.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Randalierer in Sondershausener Tankstelle wirft mit Frostschutzmittel um sich

Ein betrunkener Mann sorgte am Sonntagabend für einen Polizeieinsatz in einer Tankstelle in der Erfurter Straße in Sondershausen. Der Mitarbeiter der Tankstelle hatte den 51-Jährigen mehrfach zum Gehen aufgefordert, was dieser erst ignorierte und dann als Anlass nahm, um den Tankwart körperlich zu attackieren.

Der 51-Jährige hatte sich mehrere Behälter mit Frostschutzmittel genommen und diese in Richtung des Angestellten geworfen. Laut Angaben der Polizei zerstörte er zudem einen Nasssauger durch herumwerfen im Verkaufsraum. Die herbeigeeilten Polizisten griff der Täter an und wehrte sich mit Tritten und Schlägen. Auch beleidigende Worte waren gefallen.

Er kam in Gewahrsam, ein Alkoholtest ergab über 2,2 Promille. Der Sondershäuser wird sich nun nicht nur wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Weitere Meldungen aus Sondershausen und Umgebung:

Alkohol: 54-Jähriger fährt bei Otterstedt vier Bäume um

Mitfahrbänke sollen Fahrten nach Sondershausen ermöglichen