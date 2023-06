Ratatü feiert Premiere in Rockstedt

Mit dem Aufbau sind die Organisatoren des ersten Theaterwochenendes in Rockstedt derzeit noch beschäftigt – wie hier in der Theaterscheune.

Rockstedt. Der Vorverkauf fürs Theaterwochenende lief gut. Jetzt beginnt endgültig die heiße Phase des Aufbaus.

Für die Organisatoren des ersten Rockstedter Theaterwochenendes „Ratatü“ (wir berichteten) geht es in die heiße Phase. Der Vorverkauf für die verschiedenen Veranstaltungen vom 23. bis 25. Juni lief schon sehr gut. Die Veranstaltung am Freitag „Reise zum Mittelpunkt der Welt“ vom Theater „Handmühle“ Frankfurt/Oder und dem „Erfreuliches Theater Erfurt“ ist fast ausverkauft, verrät Mitorganisator Steffen Petri vom Dorfkulturverein. „Auch die Karten für Samstag und Sonntag sind gut verkauft, hier sind aber noch genügend Tickets an der Abendkasse vorhanden.“

Neben den verschiedenen Theater-, Schauspiel- und Kabarettangeboten wird auch musikalisch für jeden etwas dabei sein, heißt es. So spielt am Freitag die „Banda Stracciatella“ Balkanfolk, Fado, Swing und Pop aus der ganzen Welt und am Samstag präsentiert sich die Gruppe „Psycho and Ska Funk’L“.

Für das leibliche Wohl serviert der Verein im Backhaus wieder allerlei Sachen aus dem Backofen, neben den Klassikern gibt es die spezielle Kreation „Heiße Dorfköter“, eine Art Hotdog.

Eine Übersicht über das Programm gibt es im Internet unterwww.ratatue.rockstedt.de.