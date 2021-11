Das Rathaus in Ebeleben – das Bild ist ein Archiv-Bild.

Rathäuser in Artern und Ebeleben ab Montag geschlossen

Kyffhäuserkreis. In zwei Kommunen des Kyffhäuserkreises ist der Kontakt zur Verwaltung bis auf Weiteres nur noch nach Telefon- oder per E-Mail-Absprache möglich.

Sowohl in Artern als auch in Ebeleben bleiben die Rathäuser ab Montag, 22. November, bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Aufgrund der sich zuspitzenden Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werde der Zutritt zur Stadtverwaltung nur noch mit einem vorab vereinbarten Termin möglich sein, so Ebelebens Bürgermeister Steffen Gröbel (parteilos).

„Leider hatten wir in den vergangenen Wochen immer wieder größere Menschenansammlungen im Warteraum zu verzeichnen, sodass es nicht auszuschließen ist, dass sich wartende Bürger infizieren. Das Warten im Außenbereich ist gerade in dieser Jahreszeit für ältere Bürgerinnen und Bürger nicht zumutbar“, erklärt Gröbel.

Termine sollten möglichst per E-Mail an: j.kliebe@ebeleben.de angefragt werden. Die zuständigen Sachbearbeiter würden ebenfalls per E-Mail einen Termin vorschlagen. Es bestehe auch die Möglichkeit, den Termin telefonisch zu vereinbaren.

Auch Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) bittet Bürger, für dringende Angelegenheiten die telefonische Terminvereinbarung zu nutzen oder ebenfalls per E-Mail Kontakt zur Verwaltung aufzunehmen.