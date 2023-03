Am Donnerstag, 30. März, kommt der Stadtrat der Stadt Bad Frankenhausen im Rathaussaal zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

Ratssitzung in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Zahlreiche Leistungsvergaben auf der Tagesordnung

Mit dem geplanten Schwimmhallenbau in Bad Frankenhausen soll der Spielplatz hinter der Stadt- und Kurbibliothek in den Bereich Schlossgarten verlegt werden. Auf der Stadtratssitzung am Donnerstag, 18 Uhr, im Ratssaal steht unter anderem die Vergabe der Planungsleistungen zur Abstimmung. Nach den Vorstellungen der Stadt soll der Spielplatz als Themenspielplatz zur Geschichte der Stadt (Reformation, Saline, Wagenburg, Oberkirche) angelegt werden.