Ratssitzung mit Auftragsvergabe in Bad Frankenhausen

Die Vergabe von Bauleistungen im Zuge der touristischen Erschließung der Oberkirche sowie Informationen des Bürgermeisters zum Standort des Spielplatzneubaus am Schloss (Regionalmuseum) sind Gegenstand der Stadtratssitzung am Dienstag, 5. September, 18 Uhr im Ratssaal in Bad Frankenhausen.

Die touristische Erschließung Schiefer Turm/Oberkirche ist eines der großen Bauvorhaben der Stadt zum Gedenkjahr „500 Jahre Bauernschlacht“ 2025. Auf der jüngsten Ratssitzung war der Bauauftrag für die Sicherung des Bestandsmauerwerks der Oberkirche als erster Schritt zum Bau eines Besucherzentrums vergeben worden, nun soll nach europaweiter Ausschreibung der Ausbau der Straße am Schlachtberg mit Parkplatzneubau vergeben werden.