Raubzug durch Artern

Zeugen haben am Montag einen Mann beobachtet, der zwischen 15.00 und 15.20 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Schönfelder Straße in Artern offenbar ein Fahrrad stehlen wollte. Außerdem hatte er es auf die Einkaufstasche einer Kundin abgesehen, teilte die Polizei mit. Durch das beherzte Eingreifen der Zeugen konnte der Diebstahl der Tasche verhindert werden, dem Mann gelang es jedoch mit dem Rad, einem roten Mountainbike, zu flüchten. Wobei nicht klar ist, ob er das Rad tatsächlich entwendet hat. Ein Zeuge verletzte sich leicht an der Hand.

Gegen 16.20 Uhr verlangte ein Mann, wiederum in der Schönfelder Straße, von einem 26-Jährigen Bargeld. Es kam zum Streit, in dessen Folge der Mann dem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Ein weiterer Täter riss dem Opfer den Rucksack von der Schulter. Danach flüchteten die Tatverdächtigen, wobei jener, der zuschlug, der Täter aus dem ersten Fall, ein 32-jähriger Mann aus Artern ist.

Hinweise nehmen die Kriminalpolizei in Nordhausen unter Tel. 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.