Rebellion gescheitert! Gehofen muss zahlen

Gehofen. Erst tief in den „Miesen“, nun zu viel auf der hohen Kante: Der Freistaat pocht auf das Rückzahlen von Notgeldern für Gehofens Feuerwehrtechnik.

Die Rebellion hat nichts genützt. Das endgültige „Urteil“ im Fall des Gehofener Feuerwehrfahrzeuges ist inzwischen gefallen: Die Gemeinde muss Landesgelder, die sie vor Jahren als tief verschuldete Kommune zur Ersatzbeschaffung erhalten hat, zurückzahlen! In drei Raten. Die Gesamtsumme der Bedarfszuweisung beträgt genau 82.643 Euro. Gemeindebürgermeister Sebastian Koch (SPD) beugt sich der jüngsten Entscheidung des Landesverwaltungsamtes, zeigte sich allerdings enttäuscht von der Landespolitik.

Durch Rückzahlung sinken Ersparnisse

2016 noch in den roten Zahlen – acht Jahre später mehr als eine Dreiviertelmillion Euro auf der „hohen Kante“. Zwar raus aus den „Miesen“, dafür mit reichlich Investitionsstau hinter der kommunalen Haustür. Straßen, Fußwege, kommunale Gebäude, zählt Koch ad hoc Sachen auf, die in den vergangenen Jahren zu kurz kamen. „Vor Jahren hätte ich nicht gedacht, dass wir das Konsolidierungsziel überhaupt erreichen“, so Koch weiter. Die etwa 82.000 Euro muten im Vergleich dazu wenig an, aber sie hätten laut Koch enorm geholfen, um kommunale Eigenanteile für hohe Förderungen aufzubringen. Beispiel Dorferneuerung mit bis zu 85-prozentiger Förderquote: Wenn nur 80.000 Euro als Eigenmittel in die Dorferneuerung fließen, könnten mithilfe des Förderprogramms im Ort Vorhaben von mehr als einer halben Million Euro Investitionsvolumen umgesetzt werden. „Davon könnten wir zum Beispiel zwei kleine Straßen machen“, argumentierte Koch.

Forderung: Keine Rückzahlung bei Notgeldern für Brandschutz

Toleranzspielraum bei der Entscheidung sieht das Landesverwaltungsamt nicht. Kochs Antrag auf Nicht-Rückzahlung der Bedarfszuweisung wurde abgelehnt. Die Behörde begründet dies auf Nachfrage mit der „stabilen Hauswirtschaft“ und „hohen Rücklagen“, die laut Behörde zum Jahresende auf über 823.000 Euro anwachsen sollen. Dies überschreite die Mindestrücklage von knapp 17.700 Euro „erheblich“, heißt es in einem Antwortschreiben an die Kommune. Aussagen, über die Koch verständnislos den Kopf schüttelt. „Unsere Rücklage ist bei derzeitigen Kostensprüngen fast nichts“, kommentiert er.

Gehofens Bürgermeister Sebastian Koch wünscht sich politische Veränderungen bei Verordnungen über Bedarfszuweisungen für finanzschwache Kommunen. Foto: Susann Salzmann

Nur in einem Fall hätte Gehofen die Landesmittel für die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges als Ersatz für einen W50-Oldtimer nicht zurückzahlen müssen: „Wenn die Gemeinde nicht in der Lage gewesen wäre, die einzelnen Rückzahlungsraten zu leisten, ohne dadurch erneut in eine Haushaltsschieflage zu geraten“, sagt Behördensprecherin Tanja Neubauer. Das sei in Gehofen nicht der Fall.

Ohne die Schützenhilfe vom Land hätte Gehofen seine Feuerwehr vom Einsatzdienst abmelden müssen, schildert Wehrführer Steffen Uhlmann. Das alte Einsatzfahrzeug, Baujahr 1973, wies etliche Mankos auf; neben starkem Rost obendrein Schäden am Kabelbaum, weshalb für das Auto selbst ein Brandrisiko bestanden haben soll.

Mit der Forderung, Verordnungen zu ändern, richtet sich Koch ans Land: „Der Brandschutz wurde vom Land an die Kommunen delegiert. Brandschutz ist eine Pflichtaufgabe“, setzt er sich dafür ein, dass für Nothilfen für Brandschutz an zahlungsunfähige Kommunen als nicht-rückzahlbare Mittel eingestuft werden. „Wir haben uns von der Bedarfszuweisung keine goldenen Klinken gegönnt oder hohe Abgeordnetengehälter gezahlt“, ergänzt er mit sarkastischem Unterton in Richtung Innenministerium.