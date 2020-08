Eine Rebhuhnhenne mit Küken in einem Tierpark.

Kyffhäuserkreis. Serie über die Artenvielfalt in der Region: Obwohl sich der Bestand leicht erholt, hat es der Meister der Tarnung schwer.

Als Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach regierte, muss es sie massenhaft gegeben haben – die Rebhühner. Denn der Fürst und Goethe-Förderer schrieb am 10. Oktober 1826 an einen Jagdkumpan, er wolle eben mal zwischen Krautheim „und Schwerstedt, in den noch Grummet enthaltenden Wiesen, die Feldhühner etwas zu vermindern, derer pptr. 200 zu erlegen.“ – „Das sind mehr als gegenwärtig den ganzen Kyffhäuserkreis bewohnen“, vergleicht Herbert Grimm.