Rechtsberatung für Unternehmen in Nordthüringen

Kyffhäuserkreis. Über rechtliche Fragen im Bereich Miet- oder Gewerberecht können sich Unternehmen in Nordthüringen bei der IHK in Nordhausen informieren.

Einen Beratertag zu rechtlichen Fragen bietet am 25. November das Regionale Servicecenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt in Nordhausen, Wallrothstraße 4, für Unternehmen in Nordthüringen an.

Von 9 bis 14 Uhr werde ein Experte des Fachbereiches Zentrale Dienste/Recht/Steuern in persönlichen Einzelgesprächen Fragen zu Rechtsformwahl, Gewerberecht, Handelsrecht, gewerblichem Mietrecht, Arbeitsrecht oder auch rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Berufsausbildung beantworten.

Die Beratung sei kostenfrei, teilte die IHK mit. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Eine vorherige Terminabsprache unter Telefon: 03631/9 08 20 ist erforderlich.