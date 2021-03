Rechtsberatung für Unternehmer aus Kyffhäuserkreis

Christian Böduel (links) ist neuer Regionalleiter der Industrie- und Handelskammer in Nordthüringen. Ihm zur Seite steht Referentin Steffi Dirumdam.

Kyffhäuserkreis. Im Service-Center der IHK für Nordthüringen in Nordhausen gibt es im April wieder eine Rechtsberatung für Unternehmen.

Einen Beratersprechtag bietet die Industrie- und Handelskammer Erfurt am 19. April zum Thema Recht an. „Jeder Unternehmer ist täglich mit vielen von ihm zu treffenden Entscheidungen konfrontiert. Nicht selten geht es dabei um komplexe rechtliche Fragestellungen“, erklärt Christian Böduel, Leiter des Regionalen Service-Centers Nordhausen. „Mit unserem Angebot möchten wir die regionalen Entscheider unterstützen – Mal als Sparringspartner, mal als Ratgeber.“ Ein Experte des Fachbereiches Recht und Steuern der IHK Erfurt beantwortet in Einzelgesprächen Fragen zu Rechtsformwahl, Gewerberecht, Handelsrecht, gewerblichem Mietrecht, Arbeitsrecht oder Fragen zur Berufsausbildung. Beraten wird von 13 bis 17 Uhr im Servive-Center Nordhausen. Terminabsprache unter Telefon: 03631/ 908 20.