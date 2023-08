Regen satt: Wald im Kyffhäuserkreis konnte nichts Besseres passieren

Kyffhäuserkreis. Der Leiter des Forstamts Sondershausen freut sich über die derzeitige Witterung. Sogar kleine Gewässer im Wald wieder gefüllt

Ergiebige Regenfälle lassen derzeit das Herz von Uli Klüßendorf höher schlagen: „Das, was ich mir immer gewünscht habe, dass wir einen feuchten, kühlen Sommer bekommen, das geht gerade in Erfüllung“, sagt der Leiter des Forstamtes Sondershausen am Mittwoch auf Nachfrage erfreut.

„Der viele Regen ist für die Böden gut. Sie haben die Chance, sich wieder mit Wasser zu füllen. Die Landwirte schimpfen zwar und auch sonst wünscht sich mancher sicher endlich wieder Sommer. Aber dem Wald konnte nichts Besseres passieren.“ Sogar die kleinen Gewässer im Wald als Reservoir sowie Heimat von Lurchen und Fröschen würden sich inzwischen wieder mit Wasser füllen, berichtet der Forstamtsleiter.

80 Liter habe Revierleiter Michael Schenke vom Forstrevier Oldisleben allein in den vergangenen vier Wochen in Wiehe gemessen. „Normal waren um diese Zeit immer 60 Liter. In den zurückliegenden Jahren lag der Wert deutlich darunter, und im schlimmsten Dürrejahr 2018 hatte es von Mai bis September überhaupt nicht geregnet“, erinnert Uli Klüßendorf.

Weggespülte Wege vor allem in baumlosen Bereichen

Vorsicht sei allerdings durch Winde geboten. Doch Schäden durch umgeworfene Bäume seien im Forstamtsbereich bislang nicht gemeldet worden. „Es liegt zwar immer mal ein Baum auf dem Weg, der wird dann von uns weggeräumt. Aber zu Schaden kam niemand“, berichtet der Forstamtsleiter. Das gelte auch für die B 85 über den Kyffhäuser, jahrelang Einsatzschwerpunkt für Forst- und Feuerwehrleute in Sachen Gefahrenabwehr. „Da hat sich unsere umfassende Sicherungsmaßnahme Anfang 2022 ausgezahlt“, so Klüßendorf. Rund 1500 tote oder absterbende Einzelbäume waren entlang der Strecke vorsorglich entnommen worden.

Auch von zerstörten Waldwegen und einer beeinträchtigten Nutzung des Waldwegenetzes als Folge der heftigen Niederschläge kann der Forstmann aus dem Thüringer Norden nicht berichten. „Erdrutsche und weggespülte Wege sind vor allem dort ein Thema, wo infolge der Dürre und des Befalls mit dem Borkenkäfer in den vergangenen Jahren viele Bäume verschwunden sind, wie zum Beispiel im östlichen Thüringer Wald“, reagierte Klüßendorf Bezug nehmend auf entsprechende Berichte vom Vortag.

Die feuchte Witterung ist unter anderem beim Anpflanzen neuer Bäume hilfreich, die nicht gleich unter Trockenstress leiden und schnell Fuß fassen können. Die zeitweilig kühlen Temperaturen hätten zudem die Aktivität des Borkenkäfers gedämpft. Dabei hatten Anfang des Sommers Fachleute noch vor einer Borkenkäferwelle gewarnt. „Bei genügend Nässe können Fichten zur Abwehr Harz produzieren, das sie gegen Käferfraß schützt“, erläutert der Forstamtsleiter. Doch davon gibt es im Kyffhäuserkreis mit seinem hohen Laubwaldbestand kaum noch welche. Außerdem bewirkt reichlich Niederschlag, dass die Bäume gestärkt in die Winterruhe gehen und im kommenden kräftig austreiben können. Im vergangenen Jahr um diese Zeit waren die ersten Bäume bereits Gelb geworden und hatten mit dem Abwurf von Blättern begonnen.

Forstleute raten Spaziergängern zur Vorsicht im Wald

Die Sommermonate nutzen die Forstleute derzeit vor allem für die Kulturpflege, die im Entfernen von Kleinvegetation besteht, sowie zur Unterhaltung und Pflege der Wanderwege, von denen es im Forstamtsbereich gleich mehrere überregionale Strecken gibt. Im Auftrag des Naturschutzes werde außerdem im Kyffhäuser ein Feuchtbiotop am Ententeich entschlammt.

Für Waldbesucher veröffentlichte die Landesforstverwaltung am Mittwoch folgende Hinweise: Da Waldwege aus bitumenfreien Naturbaustoffen bestehen, leiden sie besonders unter Starkniederschlägen. Radfahrer, insbesondere Mountainbiker, sollten aufgrund ihrer raschen Fortbewegungsgeschwindigkeit daher besonders aufmerksam unterwegs sein, denn Gefahrenstellen wie ausgespülte Rinnen, Wegeabbrüche oder tiefe Löcher liegen oft schlecht einsehbar hinter Kurven oder Kuppen. Selbst Wanderer, Jogger oder Reiter müssten mit Beeinträchtigungen rechnen.

Im 11.300 Kilometer umfassenden Thüringer Waldwegenetz könnten Waldbesitzer und Forstleute viele, aber nicht alle Schäden kurzfristig beseitigen. Wegesperrungen seien unbedingt zu beachten. Erholungssuchende betreten gemäß dem Thüringer Waldgesetz den Wald generell auf eigene Gefahr. Mit waldtypischen Gefahren wie umstürzenden Bäumen, herabfallenden Ästen oder unpassierbaren Wegen müsse gerechnet werden.