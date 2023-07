Regenbogen schmückt den Wolkenhimmel über Holzthaleben

Holzthaleben. Etwas Schönes lässt sich dem Regenwetter dieser Tage im Kyffhäuserkreis dennoch abgewinnen.

Die dritte Ferienwoche hat es in Sachen Sonne nicht so gut gemeint. Wolken und Regen beherrschten das Wetterbild. Doch auch die nassen Tage haben ihr Gutes: Zum einen erspart das das Gießen. Zum anderen ergeben sich wunderschöne Bilder. Ein solches hat Heike Kranhold eingefangen und an unsere Redaktion geschickt. Ihr Foto vom Regenbogen über Holzthaleben ist gut gelungen. Haben auch Sie ein Bild für uns? Dann senden Sie es per E-Mail an kyffhaeuserkreis@funkemedien.de.