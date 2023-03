Regionalmuseum Bad Frankenhausen putzt sich österlich heraus

Hausmeister Volker Stahl schmückte am Mittwoch zusammen mit Sandy Vollrath den Risalit im ersten Stock des Regionalmuseums in Bad Frankenhausen österlich.

Bad Frankenhausen. Einstimmung der Museumsbesucher in Bad Frankenhausen auf das bevorstehende Frühlingsfest

In gut zwei Wochen ist Ostern. Auch das Regionalmuseum im Schloss in Bad Frankenhausen putzt sich österlich heraus. Das übernahm am Mittwochvormittag Hausmeister Volker Stahl zusammen mit Sandy Vollrath. Im Risalit im ersten Stock warteten zahlreiche lange und kurze Eierketten darauf, an einem passenden Platz hübsch zur Geltung zu kommen, um die Museumsbesucher auch an diesem Ort ein wenig auf das bevorstehende Frühlingsfest einzustimmen.