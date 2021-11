Reifen platzt am Anhänger: Auto landet bei Sondershausen in Leitplanke

Sondershausen. Aufgrund eines Reifenplatzers landete auf der Straße zwischen Sondershausen und Oberspier ein Auto samt Anhänger in der Leitplanke.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der B4 Ortsumfahrung Sondershausen. Nach den uns vorliegenden Informationen war hier ein Fahrer mit seinem Pkw samt Anhänger in Richtung Oberspier unterwegs. Auf Höhe der Bebraer Teiche platzte dann am Anhänger ein Reifen. Dem Mann gelang es am nicht sein Fahrzeuggespann unter Kontrolle zu bringen. Der mit Baumaterial beladene Anhänger schaukelt sich auf und schließlich drehte sich das Gespann um 180 Grad und prallte anschließend in die Leitplanke.

Am Auto entstand demnach wirtschaftlicher Totalschaden. An der Unfallstelle kam es für die Zeit der Unfallaufnahme sowie Bergung zu Behinderungen.