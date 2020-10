Reisereportage vom Schwarzen Meer

Der Journalist und Autor Jens Mühling wird am Dienstag, 6. Oktober, 19 Uhr, in der Cruiskirche lesen. Der Förderverein lädt dazu ein. Mühling liest aus seinem Buch „Schwere See. Eine Reise um das Schwarze Meer.“. Im Anschluss ist ein Gespräch geplant. Die Veranstaltung war ursprünglich bereits im April geplant, fiel aber wegen der Coronapandemie aus. Auch am Dienstag bittet der Veranstalter die Hygieneregeln zu beachten. Der Eintritt ist frei.