Reitturnier in Heygendorf

Heygendorf. Die Pferdesportgemeinschaft Hofgut Rudelsburg am Rieth lädt am Wochenende zu Wettbewerben in Dressur und Springreiten ein.

Die Pferdesportgemeinschaft Hofgut Rudelsburg am Rieth lädt am 5. und 6. September zu einem Springreit- und Dressurturnier ein. Am Samstag finden die Wettbewerbe in der Dressur und am Sonntag im Springreiten statt, jeweils zwischen 8 und 19 Uhr. Ausgeritten wird der Arwith-Piehler-Jugendcup, ein Vierkampfturnier und diverse Dressur- und Springreitprüfungen. Dank eines genehmigten Hygienekonzeptes dürfen auch bis zu 200 Zuschauer gleichzeitig die Anlage aufsuchen.