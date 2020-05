Reparatur am Parkteich dauert an

Sondershausen. Die Reparaturarbeiten am kleinen Parkteich in Sondershausen laufen noch, informierte Schlossverwalter Manuel Mucha. Der Schieber sei schon ausgebaut. Wann er wieder eingebaut werden könne, hänge allerdings von den Lieferzeiten der Ersatzteile ab, erklärte der Schlossverwalter. So hätte zum Beispiel eine neue Spindel bestellt werden müssen. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hat zwei ortsansässige Firmen – eine Metallbau-Firma sowie eine Tischlerei – damit beauftragt. Um die Reparatur durchführen zu können, musste das Wasser aus dem kleinen Parkteich komplett abgelassen werden. „Wir sind aber dran, das so schnell wie möglich zu beheben“, versicherte Manuel Mucha.