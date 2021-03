Reparaturen am Dach des Sondershäuser Schlosses

Benny Stumpf und seine Kollegen arbeiten in 50 Meter Höhe am Dach des Schlosses in Sondershausen.

Einmal im Jahr kommen Zimmerleute, um Wartungsarbeiten am Schieferdach vom Schloss Sondershausen vorzunehmen. Mit einem Autokran wurden die Handwerker um Vorarbeiter Benny Stumpf (im Bild) von der Firma Fabian-Dachsanierung aus Magdala in über 50 Meter luftige Höhe gehievt, um am Dienstag kaputte Schiefer auszuwechseln. Besonders die Dachhaut des Ostflügels über dem Riesensaal ist über die Jahre in Mitleidenschaft gezogen worden. An vielen Stellen sind die Schieferplatten bereits bröcklig. Zudem wurden von den Handwerkern Schneelastschäden beseitigt, Fangnetze und neuer Schneefang angebracht.