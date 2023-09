Requiem aus hundert Kehlen erklingt in zwei Kirchen

Im Rahmen der 50. Frankenhäuser Sommermusiken war am Samstagabend in der Unterkirche in Bad Frankenhausen ein Konzert mit über 100 Sängerinnen und Sängern, dazu Solisten und Orchester unter der Leitung von Kantorin Laura Schildmann zu erleben.

Bad Frankenhausen. Gut besuchte Chorkonzerte in Bad Frankenhausen und Sondershausen bilden einen vielversprechenden Auftakt zur Kirchenmusikwoche.

Zum Auftakt der Kirchenmusikwoche des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen war am Wochenende in der Unterkirche in Bad Frankenhausen (Foto) und der Trinitatiskirche in Sondershausen in einem Konzert das Requiem des französischen Komponisten Gabriel Fauré (1845-1924) unter der Leitung von Kantorin Laura Schildmann (Bad Frankenhausen) und Melchior Condoi (Sondershausen) zu erleben.

In einem großen Gemeinschaftsprojekt brachten rund 100 Sängerinnen und Sänger des Projektchors Sondershausen, der Kantorei Mühlhausen, der Kantorei Bad Frankenhausen, des ökumenischen Chors Greußen und des Kirchenchor Oldisleben vor zahlreichen Konzertbesuchern das Trost und Hoffnung spendende Werk des französischen Romantikers zu Gehör. Seit Jahresbeginn liefen die Proben.