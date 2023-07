Restauratorin bringt Pracht in Nausitzer Kirche zurück

Nausitz. Der Ort zählt zu den kleinsten im Kyffhäuserkreis. Mit beharrlichem Einsatz von Unterstützern wird das Gotteshaus vor dem Verfall gerettet.

Die Arbeiten am aktuellen Projekt enden für die kreisbekannte Restauratorin Antje Pohl demnächst. Räumt sie ihre Arbeitsutensilien weg, erstrahlt der schlichte hölzerne Altar der Nausitzer St.-Johannes-Kirche in neuer Pracht; mit schlohweißem Anstrich und farblichen Akzenten in Gold und Terrakotta.

Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September können sich alle Interessierten von Pohls Arbeit Innenraum der Dorfkirche überzeugen. „Der Altar wurde genau 185 Jahre, nachdem ihn der Kirchenpatron von Römer hat einbauen lassen, restauriert“, freute sich Manfred Reinhardt vom Kirchspiel Wiehe über die baulichen Fortschritte. Letztere gelingen, weil nicht nur die Kirchengemeinde, sondern sich auch Freunde und Förderer der Dorfkirche – organisiert im sogenannten Freundeskreis der Kirche Nausitz e.V. – einbringen. Mit gemeinsamen Mitteln aus beiden Quellen konnten laut Reinhardt die knapp 8000 Euro aufgebracht werden.

Meinung der Expertin: Es gab einen Vorgängeraltar

Nach Jahren des Verfalls gab es für Antje Pohl reichlich zu tun: Neben abgeblätterter Farbe hatten sich auf dem Altar Wasserflecken gebildet. Hinzu kamen Verschmutzungen; außerdem wiesen Säulen Risse auf, die im Zuge der Aufarbeitung beseitigt werden.

Freudig blickt Reinhardt schon jetzt auf die feierliche Einweihung des restaurierten Altars. Gotteswort wird in Nausitz aber weiterhin nicht vom barocken Kanzelkorb aus gesprochen werden können. Die hinaufführende Treppe fehlt. Ein kundiger Blick Pohls offenbarte darüber hinaus, dass es einen Vorgängeraltar gegeben haben muss, von dem einige barocke Elemente wie etwa der Kanzelkorb oder der Strahlenkranz wiederverwendet wurden.

In einem nächsten Schritt sollen die Patronatslogen auf Vordermann gebracht werden. 1981 wurde die Kirche wegen Baufälligkeit gesperrt; seit 2002 wird schrittweise saniert.