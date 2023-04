Richtfest an neu belebter Ex-Ruine in Sondershausen

Am künftigen Pflegezentrum zwischen Haupt- und Burgstraße in Sonderhausen wurde Richtfest gefeiert. Bauherr Stefan Hofmann, Sabine Kilian vom Pflegedienstleister Aiutanda, Ralf Bärwinkel vom Bauunternehmen Bärwinkel und Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) schauten sich den Baufortschritt an.