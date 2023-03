Riesen-Osterei erfreut wieder in Etzleben

Etzleben. Wandergruppe ließ für das Schmücken des Zwei-Meter-Exemplars in dieser Woche extra seine Montagswanderung sausen

Gut eine Woche vor Ostern steht in Etzleben wieder das Riesen-Osterei. Um dem Gestell seinen österlichen Schmuck anzulegen, haben die Wanderfreundinnen und -freunde aus dem Ort extra ihre Montagswanderung sausen lassen, denn der zwei Meter hohe stolze Osterbote ist nicht im Handumdrehen geschmückt. Dafür brauchte es unter anderem wieder reichlich Buchsbaum aus Gärten, Vorgärten und Büschen im Ort, dazu bunte Bänder sowie ca. 1300 Ostereier. Fertig verziert, wurde das rund achtzig Kilo schwere Ei schließlich an seinen angestammten Standort am Denkmalgarten gebracht und fest im Boden verankert. Als womöglich Thüringens größtes Osterei darf es in den nächsten Wochen die Etzlebener und ihre Gäste sowie sicher wieder auch etliche Osterspaziergänger erfreuen.