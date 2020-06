Rikk Arving rockt hoch über der Festwiese in Berka

Kräftigen Hardrock gab es am Sonntagnachmittag auf der Festwiese in Berka auf die Ohren. Die Band Rikk Arving ließ es beim Hebebühnenkonzert so richtig krachen. Während sich Sänger und Gitarrist Rico Erben, alias Rikk Arving, in luftiger Höhe ins Zeug legte, spielten Schlagzeuger Vincent Müller und Bassist Florian Hubert am Boden. Damit wartete das nunmehr vierte „Konzert von oben“ gleich mit zwei Premieren auf. Zum ersten Mal führte es in einen Sondershäuser Ortsteil und auch Hardrock-Klänge gab es bisher noch nie. Dem Publikum jedenfalls, das mit gebotenem Abstand auf Festwiese und Sportplatz zuhörte, hat es super gefallen.