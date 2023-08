Rittergut Heygendorf: Wieder ein Stück Vertrauen verspielt

Heygendorf. Die primären Sicherungsarbeiten am Dach sollen bis 30. September abgeschlossen sein. Doch wieder wurde ein Versprechen nicht eingehalten.

Die Hoffnung war groß – die Enttäuschung unter Heygendorfern ist es inzwischen auch. In dieser Woche sollten laut Rittergut-Eigentümer die primären Sicherungsarbeiten beginnen, damit die Straßensperrung im Ortskern nach über einem Jahr aufgehoben werden kann. Mitarbeiter von Baufirmen waren nicht vor Ort. Das berichten unter anderem Anrainer, die direkt von der Straßensperrung durch ausstehende Sicherungsarbeiten betroffen sind und ein Argusauge auf das haben, was an dem denkmalgeschützten Ensemble passiert. Woran der Verzug liegt, ist unklar. Der Endtermin am 30. September soll aber nach wie vor eingehalten werden. Anwohner zeigen sich enttäuscht und empört, dass sich die Sicherung so lange hinzieht.