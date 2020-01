Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Robin heißt der erste Neuankömmling in 2020

Robin hat sich ganz besonders beeilt und es tatsächlich geschafft: Als erstes Baby im neuen Jahr erblickt er am 2. Januar im KMG-Klinikum Sondershausen das Licht der Welt. Vier Tage früher, als von den Ärzten errechnet. Geplant war seine Geburt nämlich erst am 6. Januar, wie die glückliche Mutter Angelina Schuder aus Großenehrich erzählt. Dass die Rechnung nicht aufging, spielt aber für sie keine große Rolle. Mit Robin gebar sie ein mit 3850 Gramm Gewicht und 53 Zentimeter Größe ganz propperes und vor allem gesundes Neujahrsbaby. Seine baldige Ankunft hatte sich bereits in den frühen Morgenstunden des 2. Januar mit kräftigen Wehen angekündigt. Bereits um 3.30 Uhr hatte die werdende Mama das Klinikum in Sondershausen erreicht.

Auf Robin freut sich schon sein dreijähriger Bruder

Dann nahm Robin seine Chance wahr, Erster zu werden. Bereits um 7.13 Uhr war es dann soweit, der kleine Junge meldete sich nach einer recht flotten Geburt mit dem ersten Schrei lautstark auf dieser Welt. Mutter und Kind waren beide wohlauf. „Geplant war das Baby ja eigentlich nicht, umso glücklicher bin ich und auch mein Lebensgefährte nun über das freudige Ereignis“, freut sich die Mutter.

Auch der dreijährige Bruder Jonas kann es kaum erwarten, dass sein kleines Brüderchen nun nach seiner frühzeitigen Geburt endlich auch ganz schnell nach Hause kommt. „In unserer Familie sind irgendwie alle Winterkinder, denn mein Sohn Jonas ist an einem Novembertag geboren und ich selbst im Januar“, schmunzelt Angelina Schuder. Geboren und aufgewachsen ist die junge Mutter in Großenehrich. Selbst ihre beiden älteren Zwillingsbrüder seien im Januar zur Welt gekommen, bemerkt sie außerdem. Nur ihre jüngere Schwester sei ein Sommerkind.

Die 29-Jährige und nun bereits zweifache Mama arbeitet beruflich als Biologielaborantin. Jetzt nach dem Mutterschutz geht die Großenehricherin erst einmal in die Elternzeit. Sie freut sich aber auch darauf, anschließend wieder ihrem Beruf nachzugehen.