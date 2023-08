Rock’n’Roll auf der Königin der Instrumente in Sondershausen

Organist Nico Wieditz im Konzert mit seiner „Starlights Live – Die Kirchen-Orgel-Show“ in der St. Trinitatiskirche in Sondershausen an der Hey Orgel aus dem Jahre 1997.

Kyffhäuserkreis. Organist Nico Wieditz auf Deutschlandtour mit Premiere in der Sondershäuser Stadtkirche

Bereits bei den ersten Tönen, die den Orgelpfeifen entweichen, ist Gänsehaut angesagt. Ein musikalisches Feuerwerk, bestehend aus Elementen der Genres Pop und Rock’n’Roll sowie bekannte Filmmusiken. Selbst Musicals, die Klassiker der Meister, werden wie ein Teppich zur „Starlights Live – Die Kirchen-Orgel-Show“ von Organist Nico Wieditz ausgebreitet.

Als Königin der Instrumente gilt die Orgel nicht umsonst. Wieditz entlockt ihr die schönsten Töne: Jeder Hauch ergibt einen Klang, mal leise, mal brachial. Es ist die Perfektion des Orgelspielens, die Wieditz schon von Kindestagen an in seinen Bann zog. Es war der Großvater, der den in der Vogtei (Unstrut-Hainich-Kreis) Geborenen im Alter von 16 Jahren von der Orgel und deren Aura begeisterte. „Die klassische Orgelmusik hat mich gelangweilt, dabei kann man dem Instrument Töne entlocken, die kein Hexenwerk sind“, schwärmt Wieditz.

Gelernter Fremdsprachensekretär präsentiert Orgel auf coole Weise

Mit Noten hat der 47-Jährige nicht viel zu tun: lesen, ganz klar, Studium: Fehlanzeige. So hat Wieditz bereits Partituren für die Berliner Philharmonie und das Londoner Kammerorchester geschrieben. Dem erlernten Beruf als Fremdsprachensekretär ging der heute in Möhra (Wartburgkreis) lebende Organist nicht lange nach. 2017 reifte die Idee vom Berufsmusiker. Bereits die Generalprobe bescherte ihm ein volles Kirchenhaus. „Ich mache dieses Konzert für die Sondershäuser, um die Orgel auf eine ganz besondere, coole Art und Weise erlebbar zu machen“, betont Wieditz.

Karten für das Konzert am 12. September um 19.30 Uhr in der St. Trinitatiskirche in Sondershausen sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Ticketshop Thüringen (TA/TLZ/OTZ) und in der Sondershäuser Stadtinformation erhältlich.