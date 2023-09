Rockensußra: Fachwerkschäden an Gaststätte werden behoben

An der ehemaligen Gaststätte in Rockensußra sollen die Schäden im Fachwerk in einem Teilbereich ausgebessert werden.

Rockensußra. Über eine außerplanmäßige Ausgabe entschied der Stadtrat Ebeleben am Donnerstagabend.

Bei der ehemaligen Gaststätte in Rockensußra soll das beschädigte Fachwerk in einem Teilbereich instandgesetzt werden. Der Stadtrat der Stadt Ebeleben beschloss am Donnerstagabend eine außerplanmäßige Ausgabe für die Maßnahmen, für die nun 7300 Euro bereitstehen. Im Frühjahr waren Mängel an der Fassade festgestellt worden. Neben dem Fachwerk sei auch ein Eckbalken betroffen, so Ortsteilbürgermeister Tobias Busch (Freie Wähler).