Rockensußra: Kleine Variante des Kartoffelmarkts kommt gut an

„Es war dieses Jahr alles ein bisschen schwierig. Aber ich denke, wir haben eine gute Variante gefunden“, sagt Tobias Busch, Ortsteilbürgermeister von Rockensußra. Hier wurde am Sonntag zum Kartoffelmarkt eingeladen. Im Unterschied zu vergangenen Jahren allerdings nicht an der B249, sondern auf dem Privatgelände der Familie Urspruch-Rentschler im Ort. Das Organisationsteam, bestehend aus Mitgliedern des Faschingsvereins, der Kirmesjugend, Freiwilligen Feuerwehr sowie den Hof-Besitzern, habe mit den Vorbereitungen coronabedingt in diesem Jahr erst viel später beginnen können. Die Entscheidung gegen den gewohnten Standort begründete Tobias Busch damit, dass es sich an der Bushaltestelle und dem großen Parkplatz um ein von allen Seiten offenes Gelände handelt und man keinerlei Kontrolle über die Besucherzahl gehabt hätte.

Auf dem Hof der Familie Urspruch-Rentschler sei dies wiederum möglich gewesen – unter Einhaltung eines aufwendigen, mit dem Landratsamt abgesprochenen Hygienekonzepts. Verzichtet haben die Organisatoren, wenn auch schweren Herzens, auf das traditionelle Kulturprogramm mit Auftritten des Kindergartens oder von Line-Dance-Formationen. Gleiches gilt für das beliebte Kartoffel-Wettschälen. „Da stehen die Besucher immer dicht an dicht, um etwas sehen zu können. Das wäre im Bezug auf die Auflagen nicht umsetzbar gewesen“, erklärte Busch. Für alle Beteiligten stand aber fest, dass eine abgespeckte Variante des Kartoffelmarktes auf jeden Fall besser ist, als diesen komplett ausfallen zulassen. Und die Veranstaltung erlebte einen großen Zuspruch. Neben Kartoffeln wurden hier auch Zwiebelzöpfe, Imkerei-Produkte, Drechselarbeiten sowie selbstgebackener Kuchen und Leckers von Grill feil geboten. Tobias Busch war mit dem Verlauf des Marktes durchaus zufrieden: „Das Feedback der Besucher und Händler war in der Summe positiv“. Im nächsten Jahr, sofern dann die Rahmenbedingungen wieder stimmen, soll zum Kartoffelmarkt mit all seinen Attraktionen wieder an den ursprünglichen Standort eingeladen werden.