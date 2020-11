Mit starken Bildern auf seinen Flanken lädt der Rollende Botschafter seit Anfang November dazu ein, die Wirtschafts- und Freizeitregion Nordthüringen zu entdecken. Von Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis über Schlotheim und Ebeleben fährt der Bus der Regionalbus GmbH nach Sondershausen im Kyffhäuserkreis.

Auf beiden Längsseiten des Fahrzeugs fällt der Schriftzug www.perspektive-nordthueringen.de ins Auge. Dahinter verbirgt sich die neue Internetpräsenz des Regionalmanagements Nordthüringen, das schon seit 2017 in der Region als Perspektive Nordthüringen aktiv ist. Passend zum Slogan „Deine Zukunft in Nordthüringen“ wurden Motive von Menschen und ihren Tätigkeiten in der Region Nordthüringen ausgewählt - so vielfältig und lebendig, wie Nordthüringen eben ist.

„Der Bus mit seiner auffälligen und bunten Gestaltung fällt sofort auf, wenn man ihm auf der Straße begegnet. Für uns ist es deshalb der ideale Werbeträger um die vielen Vorzüge unserer Region darzustellen.“, so Lisa Schäfer, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit im Regionalmanagement.

Wer über einen Perspektivwechsel beim Thema Mobilität nachdenkt und auch mal einsteigen möchte, ist eingeladen, dies in den kommenden 12 Monaten zu tun. So lange wird der Bus im Design des Regionalmanagements in der Region unterwegs sein.

Um Nordthüringen als eine Region mit vielen Vorzügen zum Leben und Arbeiten zu entdecken, wird jeder Betrachter des Busses aufgefordert, sich in das Perspektivenportal reinzuklicken. Mehr als 1500 offene Stellen für Karriere, Ausbildung oder Studium präsentieren sich online. Das Perspektivenportal bietet neben der Jobbörse umfassende Informationen zu Bildung, Pflege oder Kultur in Nordthüringen und ist erste Anlaufstelle für Jobsuchende, Rückkehrer oder Neugierige in Nordthüringen. Der Regionalbus zeigt, dass sich Standort- und Regionalmarketing nicht ausschließen müssen. Vereint präsentieren sich der Landkreis Nordhausen, der Unstrut-Hainich-Kreis und der Kyffhäuserkreis.