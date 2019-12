Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Romantisches Neujahrskonzert mit Björn Casapietra

Tenor Björn Casapietra lädt nach den so beliebten und erfolgreichen Weihnachtstourneen der vergangenen Jahre erneut zu seinen „Christmas Love Songs“ ein. Und will auch in den ersten Tagen des neuen Jahres seinem Publikum die schönsten und bekanntesten deutschen und internationalen Lieder zum Fest der Liebe darbieten.

Mit Besinnlichkeit, aber auch leidenschaftlich und temperamentvoll möchte Björn Casapietra in seinen Konzerten die freudvollste Zeit des Jahres gemeinsam mit seinem Publikum erleben. Und so zeigt sich das Repertoire des Tenors breitgefächert und anspruchsvoll: Feierlich Schuberts „Ave Maria“, jubilierend „Adeste Fideles“, andächtig „Es ist ein Ros´ entsprungen“ und leidenschaftlich das berühmte französische „Cantique de Noel“. Die alte berührende Volksweise „Still still still, weil’s Kindlein schlafen will“ oder eines der beliebtesten Wiegenlieder, „Guten Abend, gut Nacht“, wecken Erinnerungen an Weihnachten in der Kindheit. Die Weihnachtszeit ist undenkbar ohne das altbekannte Lied „Sind die Lichter angezündet“ von dem gleichnamigen Album - wohl einem der schönsten Weihnachtsalben der ehemaligen DDR.

Bonhoeffers geistliches Gedicht „Von Guten Mächten wunderbar geborgen“ kleidet er erstmals in eine melodisch-andächtige Version. „Auld lang syne – der alten Zeiten wegen“ – im Britischen schon lange ein Klassiker zum Jahreswechsel; gibt es nun auch endlich in einer neuen Version – von Björn Casapietra.

Als spezielle Überraschung stellt Casapietra auch die Ohrwürmer seines aktuellen fünften Albums „Un Amore Italiano“ vor – alte italienische Volkslieder oder melodiöse Welterfolge von leiser Melancholie. Außerdem im Programm sind solche internationalen Glanzlichter wie Leonard Cohens „Hallelujah“ oder das weltweit bekannte Winterlied „You Raise Me Up“.

In nachweihnachtlicher Stimmung laden diese Melodien ganz besonders zum Innehalten und Entspannen ein. Klassisch-festliche Melodien, die schönsten italienischen, deutschen und französischen Lieder und Björn Casapietras ganz eigene berührende Interpretationskunst werden zu einem unvergesslichen Erlebnis in den ersten Tagen des neuen Jahres.

Einfühlsam und zuverlässig wird Björn Casapietra wieder vom jungen Absolventen der Universität der Künste Berlin, dem charismatischen Pianisten Peter Forster, begleitet.

Bei ausgewählten Konzerten wird Casapietra seine zehnjährige Tochter als Gast dabei haben und einige Weihnachtsmelodien („Sind die Lichter angezündet“, „Engel haben Himmelslieder“ und „Jingle Bells“) mit ihr im Duett singen.

Karten für die das Konzert am 2. Januar 2020 um 19.30 Uhr gibt es an der Theaterkasse, Telefon 03631/ 98 34 52, im Internet unter www.theater-nordhausen.de und in der Tourist-Information Sondershausen, Telefon 03632/78 81 11.