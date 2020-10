Rosarium Sangerhausen sagt Saisonabschluss ab

Sangerhausen. Der Park verzichtet am 31. Oktober auf traditionellen Umzug.

Aufgrund der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen im Kreis Mansfeld-Südharz werden die geplanten Veranstaltungen zum Saisonabschluss im Europa-Rosarium Sangerhausen am 31. Oktober abgesagt. Dies betrifft sowohl das Konzert mit dem Blasorchester Oberröblingen um 14 Uhr als auch den Laternenumzug 17 Uhr. Die Rosen- und Hagebuttenführung um 11 Uhr findet statt. Hierfür sind noch Anmeldungen unter Telefon: 03464/19433 sowie per E-Mail: info@sangerhausen-tourist.de möglich. Das Rosarium ist am 31. Oktober von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.