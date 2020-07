Im Europa-Rosarium in Sangerhausen sind Kunstwerke zu sehen, die zwischen den Rosenbeeten stehen und dort auf ihre Weise wirken.

Sangerhausen. Eine abendliche Open-Air-Veranstaltung steigt am 1. August im Rosarium von Sangerhausen.

Rose trifft Kunst in Sangerhausen

Nach den Corona-Lockerungen kehrt auch in Europa-Rosarium Sangerhausen Leben zurück. Am 1. August findet die erste größere abendliche Open-Air-Veranstaltung der letzten Monate statt. „Rose trifft Kunst“ – so heißt der Titel der Finissage, bei der Kunstwerke reizvoll illuminiert werden.

Nicht laut, dafür umso spektakulärer und stimmungsvoller werden die Kunstobjekte verschiedenster bildnerischer und kunsthandwerklicher Genres, die seit Anfang Juli im Rosengarten zu sehen und zu erleben sind, ins rechte Licht gesetzt und von 18 bis 24 Uhr mit ausgefeilten Lichteffekten inszeniert.

Einige der ausstellenden Künstler werden noch einmal vor Ort sein, so dass auch die Möglichkeit zum Gespräch besteht. Von der Gelegenheit, die Kunstwerke für das eigene Zuhause käuflich zu erwerben, haben inzwischen etliche Besucher des Rosariums Gebrauch gemacht – die unweigerlich letzte Chance dafür besteht an diesem Abend. Der als „Piano-Anwalt“ bekannte Musiker Matthias Ehspanner aus Weimar untermalt von 20 bis 24 Uhr mit sanften Klavierklängen die besondere Stimmung des letzten Ausstellungstages, an dem das Europa-Rosarium bis Mitternacht geöffnet bleibt.

Der Eintrittspreis an diesem Abend beträgt 8 Euro mit dem sogenannten Guten-Abend-Ticket und gilt sowohl für auswärtige als auch für Sangerhäuser Besucher. Wer versäumt hat, das Bändchen für den Eintritt zu erwerben, kann dies ab 19 Uhr noch unkompliziert bei den im Park anwesenden Sicherheitskräften nachholen. Es gilt das Abstands- und Hygienekonzept.

Zusätzlich angeboten wird um 20 Uhr eine abendliche Führung durch das Europa-Rosarium entlang der illuminierten Kunstobjekte. Die Kosten betragen 4 Euro pro Person. Hierfür ist eine telefonische Voranmeldung bei der Tourist-Information unter 03464 /19 4 33 jedoch zwingend erforderlich.