Im JuST in Sondershausen gibt es am Montag eine Rosenmontagsparty.

Rosenmontagim Jugendklub

Eine große Party für Faschingsfans veranstaltet das Team vom Jugend- und Schülertreff Just in Sondershausen am Rosenmontag, 24. Februar. Los geht es um 12 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen. Gestärkt erwarten die Besucher dann am Nachmittag lustige Partyspiele bei fröhlicher Musik. Der Eintritt ist frei. Das kreativste Kostüm wird prämiert. Also: einfach reinschauen, gute Stimmung mitbringen und mitfeiern.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter Telefon: 03632/78 26 37 oder direkt im Just in der Ferdinand-Schlufter-Straße 48.