Rosenmontagsumzug: Karnevalisten ziehen wieder durch Sondershausen

Sondershausen. Karnevalisten aus 19 Vereinen nehmen am traditionellen Rosenmontagsumzug durch Sondershausen teil. Das ist der Ablaufplan.

Am 20. Februar findet der traditionelle Rosenmontagsumzug in Sondershausen statt. Karnevalisten von insgesamt 19 Vereinen aus Sondershausen und Umgebung würden nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder beschwingt und fröhlich mit ihren bunt geschmückten Wagen durch die Stadt ziehen, informierte die Stadtverwaltung.

Die Spitze des Zuges übernimmt in diesem Jahr der Karnevalsverein SCC Grün-Weiß Sondershausen. Der werde sich um 9.30 Uhr in der Güntherstraße in Bewegung setzen. Aufgrund der Veranstaltung komme es in der Sondershäuser Innenstadt in der Zeit von 8.30 bis etwa 14 Uhr zu Verkehrseinschränkungen, teilte die Stadtverwaltung mit. Zudem wurde informiert, dass wegen Baustellenarbeiten in der Innenstadt der Rosenmontagsumzug nicht wie gewohnt durch die Carl-Schroeder-Straße und die Burgstraße, sondern durch die Hauptstraße bis zur Johann-Karl-Wezel-Straße führt.

Ziel des Umzugs ist traditionell der Marktplatz, wo bis etwa 14 Uhr gefeiert und der Höhepunkt der Fünften Jahreszeit begangen werden soll. Autofahrer sollten sich am Rosenmontag auf die Sperrungen im Bereich der Innenstadt einstellen.