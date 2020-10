Roßleben: Börse für Kindersachen

Nach Kindersachen Stöbern – das ist wohl am 7. November in Roßleben wieder möglich. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Roßleben. Eine besondere Veranstaltung ist im Mehrgenerationenhaus am 7. November geplant.

Eine Kindersachen- und Spielzeugbörse veranstaltet das Freizeitzentrum des Mehrgenerationenhauses Roßleben-Wiehe am Samstag, 7. November, von 9 bis 15 Uhr in der Thomas-Müntzer-Straße 1 in Roßleben. Ausgepreiste Kindersachen bis Größe 176, diverses Kinderspielzeug, Kinderbücher und Kleinartikel rund ums Kind können abgegeben werden. Die Einrichtung verkauft sie. Anmeldungen sollten bis 4. November, 17 Uhr, erfolgen.

Es werden gut erhaltene und tragbare Kleidungsstücke aller Art für Herbst und Winter angeboten, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Vorabinformationen gibt es unter Telefon: 034672/93783. Im Haus, auch bei der Börse, gilt ein Hygiene-Konzept. Beim Betreten ist Mund-Nasen-Schutz Pflicht.