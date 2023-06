Roßleben: Neuer Termin für Versammlung

Roßleben. Die alljährliche Einwohnerversammlung für Einwohner Roßleben-Wiehes sollte ursprünglich in den Sommerferien stattfinden.

Die Landgemeinde-Verwaltung Roßleben-Wiehe hat den Termin für die diesjährige Einwohnerversammlung geändert: Diese findet nun am 6. Juli um 17 Uhr im Rathaus Roßleben statt und nicht – wie zunächst geplant – am 13. Juli. Bei der Planung der Einwohnerversammlung wurde die Ferienzeit nicht berücksichtigt, hieß es in einer Begründung der Verwaltung. Jeder interessierte Einwohner kann die Gelegenheit nutzen, sein Anliegen vorzubringen. sal