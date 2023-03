Roßleben: Schatzkisten bauen und Kamele besuchen

Roßleben-Wiehe. Das Ferien-Programm des Mehrgenerationenhauses hat viel zu bieten:

Viel zu erleben gibt es für Kinder und Jugendliche in den Osterferien beim Programm des Freizeitzentrums und Mehrgenerationenhauses in Roßleben-Wiehe.

Los geht es bereits am Sonntag, dem 2. April, um 15 Uhr mit einem Ostermarkt und der Ostereiersuche für groß und klein. Am Montag, 2. April, wird ab 10 Uhr auf der Kegelbahn versucht, alle Neune zu werfen. Ab 14 Uhr kann dann jedes Ferienkind sein eigenes Osterkörbchen gestalten.

Mit dem Anfertigen von Samenpapier beginnt der Dienstag, 4. April. Ab 14 Uhr gehen alle gemeinsam auf den neuen Spielplatz im Roßlebener Neubaugebiet. Am Mittwoch, 5. April, heißt es um 10 Uhr in Zusammenarbeit mit der Kyffhäuserverkehrswacht „Fit mit dem Fahrrad“. Hier sollten die eigenen Fahrräder mitgebracht werden. Welche Gefahren im Netz lauern, erklärt IT-Fachmann Maik ab 15 Uhr. Am Donnerstag, 6. April, werden ab 10 Uhr Osterdekorationen aus Holz gefertigt. Ab 14 Uhr können die Ferienkinder gemeinsam auf der großen Wiese Ostereier suchen.

Am Dienstag, 11. April, heißt es ab 10 Uhr „Perfekt versteckt“: Jeder kann seine eigene Schatzkiste gestalten, dieses Angebot findet den ganzen Tag statt. Am Mittwoch, 12. April, geht es 9.30 Uhr zum Kamel-Hof nach Hettstedt. Dort können die Kinder Tierpflege hautnah erleben und am Axtwerfen und Bogenschießen teilnehmen. Am Donnerstag, 13. April, wird ab 10 Uhr eigenes Kräutersalz hergestellt. Spiele an der frischen Luft werden ab 14 Uhr veranstaltet. Am letzten Ferientag, am 14. April, fertigt sich jeder ab 10 Uhr ein eigenes Kaleidoskop an, bevor um 14 Uhr der Ferienabschluss mit einem Eis bei Bäcker Lampe stattfindet.