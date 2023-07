Roßleben-Wiehe: Mehr als 4000 Haushalte ohne Strom

Blick auf das Umspannwerk in Artern. Durch Tiefbauarbeiten wurde ein Kabel beschädigt, das für einen Stromausfall im östlichen Kreisteil sorgte.

Artern/Roßleben. Plötzlich geht Montagvormittag nur noch wenig: Der „Saft“ ist im östlichen Kyffhäuserkreis weg; Einkaufsmärkte schließen vorübergehend.

Zu einem flächendeckenden Stromausfall kam es Montagvormittag im Bereich Roßleben-Wiehe. Plötzlich war der „Saft“ weg. Einkaufsmärkte mussten Kunden wegschicken, weil auch in den Läden kein Strom mehr lief. Durch den den Ausfall der elektronisch laufenden Kassensysteme hätte auch nicht abkassiert werden können. Verantwortlich dafür soll eine Mittelspannungsstörung an einem am Artener Umspannwerk angeschlossenen Kabel gewesen sein. Das teilte David Köster, Pressesprecher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, mit.

Bei Tiefbauarbeiten sei das Kabel durch Dritte beschädigt worden. „Die betroffenen Kunden wurden durch Umschaltung auf eine andere Leitung schnell wieder versorgt“, hieß es von Köster. Von der Störung waren laut Unternehmen 4161 Kunden im Gebiet von Roßleben, Wiehe, Langenroda, Donndorf, Hechendorf und Bottendorf betroffen. Dem Großteil der betroffenen Haushalte soll laut Netzbetreiber bereits nach 35 bis 50 Minuten wieder Stromversorgung sicher zur Verfügung gestanden haben. Montagnachmittag seien schließlich alle Kunden wieder „am Netz“ gewesen, so Köster weiter.