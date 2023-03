Roßleben-Wiehe: Stadtrat entscheidet zu Schrecke-Radweg

Ob bald die Fahrrad-Ampel Grün zeigt für den Hohe-Schrecke-Radweg, wird auch im Stadtrat in Roßleben-Wiehe entschieden.

Roßleben-Wiehe. In Roßleben-Wiehe stehen am Donnerstag wichtige Vergaben für Vorleistungen zum geplanten Hohe-Schrecke-Radweg an

Kurzfristig lädt die Stadt Roßleben-Wiehe am Donnerstag, 16. März, in den Ratssaal zur Stadtratssitzung ein. Auf der Tagesordnung steht die Vergabe für die Leistungsphasen 3 und 4 sowie die Ergänzungsvermessung für die Radwegeverbindung Hohe Schrecke. Für die 7,2 Kilometer lange Strecke stehen 2,2 Millionen Euro Fördermittel in Aussicht. Aber es fehlen für die notwendige Genehmigungsplanung noch Vorleistungen. Die müssen dringend erfolgen.