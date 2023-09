Drei Monate lang wurde der Groschen-Markt in Roßleben während des laufendes Betriebes umgebaut. Zur Neueröffnung erklärten Geschäftsführer Kurt Becker (links), Prokuristin Beate Albrecht und Marktleiterin Jeannette Trommer (3. und 4. von links) Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD, rechterhand) und dessen Stellvertreter Gerhard Schiele (Freie Wählergemeinschaft Bottendorf), was im Geschäft passierte und wie die Pläne für den zweiten Marktstandort in Artern aussehen.