Roßlebener Mathe-Asse lösen Knobelaufgaben

Roßleben. Thüringenweit wetteifern Schüler aus allen Schulamtsbezirken um die besten Ergebnisse. Neun Schulen aus dem Kyffhäuserkreis nehmen teil.

Im Schulamtsbereich Nordthüringen werden beim inzwischen 25. Mathematischen Wettstreit die besten Rechen-Asse an den Regelschulen in den fünften bis neunten Klassen gesucht. Schüler von insgesamt neun teilnehmenden Regelschulen im Kyffhäuserkreis haben sich – wie dutzende andere Schüler in ganz Thüringen – am Donnerstagvormittag mit Arithmetik, Algebra, Funktionen, Geometrie und Stochastik auseinander gesetzt, sagte Edeltraud Reiche, Fachberaterin Mathematik von der Roßlebener Gerhart-Hauptmann-Schule.

An der dortigen Regelschule haben nach Reiches Angaben insgesamt 13 Schüler der Klassen fünf bis neun am Wettstreit auf Schulamtsebene teilgenommen. Zum Vergleich: Im gesamten Schulbezirk nehmen über 70 Schüler von zwölf Schulen am Wettbewerb teil. Zu ihnen zählten auch Pascal Geisler, Franz Blume und Sascha Löbel (von links nach rechts), Neuntklässler der Gerhart-Hauptmann-Schule. Die Aufgaben seien anspruchsvoll gewesen, sagte Geisler, der bereits das zweite Mal am Mathe-Contest teilnahm. Fachlehrerin Edeltraud Reiche bestätigte, dass die gestellten Aufgaben im Rahmen des Wettstreits schwieriger seien als andere, die gemeinhin im Unterricht zu lösen seien.

Am 18. April sollen die Ergebnisse der angetretenen Mathe-Asse vorliegen. Die besten Zwei aller Jahrgänge und Schulen nehmen am Landeswettbewerb am 11. Mai in Erfurt teil. Auf Landesebene hätten die Roßlebener Schüler schon mehrfach erfolgreich Platzierungen erreicht, so Reiche.

Für die Teilnehmer im Kyffhäuserkreis stiftet die Kyffhäusersparkasse Preise.