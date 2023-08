Roßlebens Ruderer bekommen finanzielle Zuwendung

Roßleben. Der DDR-Charme weicht und stattdessen zieht Moderne ins Roßlebener Ruderhaus ein. Der Landessportbund gibt dafür eine fünfstellige Summe.

Die Zukunft des Rudersports hängt beim einzigen Ruderclub im Kreis nicht nur an den Sportlern selbst, sondern auch an der Umgebung, die sie ihren Mitgliedern bieten können. Für eine umfangreiche Sanierung des Sanitärtraktes im Erdgeschoss des Ruderhauses nahm Ruderclub-Chef Daniel Rabenhold 28.560 Euro von Peter Gösel, Ehrenpräsident des Landessportbundes, aus dem Förderprogramm „Vereinseigener Sportstättenbau“ entgegen. Vor wenigen Wochen erhielt der 102 Mitglieder zählende Verein 6800 Euro vom Landkreis. Zusätzlich packen die Sportler selbst mit an – die Eigenleistung hat einen Wert von 8000 Euro. Knapp 49.000 Euro soll der Umbau kosten, der im Spätsommer fertiggestellt sein soll, wie Daniel Rabenhold berichtete.