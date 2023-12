Rote Zahlen bei Bad Frankenhäuser Stadtwerken

Bad Frankenhausen Kommune gleicht Defizit von rund 70.000 Euro aus 2022 Euro. Kosten für Material und Energie stärker gestiegen als erwartet.

Fast 70.000 Euro Minus weist die Abrechnung der Stadtwerke Bad Frankenhausen für das Jahr 2022 aus. Das geht aus der jüngst dem Stadtrat vorgelegten Abschlussbilanz des städtischen Tochterunternehmens für das vergangene Jahr hervor. Einstimmig beschlossen die Stadtratsmitglieder, die Zahlen nicht weiter infrage zu stellen. Gleichzeitig legten sie fest, dass der Fehlbetrag aus der Gewinnrücklage, die das Unternehmen zuvor erwirtschaftet hatte, beglichen werden soll.

5,6 Prozent höhere Kosten für 2024 eingeplant

Das Defizit in 2022 sei auf die damals explosionsartig gestiegenen Kosten für Materialien, Rohstoffe und Energie zurückzuführen, erklärte Werkleiter Frank Ritter den Stadtratsmitgliedern. Diese extremen Kostensteigerungen seien aus den laufenden Einnahmen nicht zu decken gewesen. Der Stadtrat nahm die Erklärung an und erteilte der Werkleitung Entlastung für das Jahr 2022. Dabei verließen sich die Abgeordnete auch auf die Einschätzung der Wirtschaftsprüfer in deren vorliegenden Bericht. Darin war festgestellt worden, dass trotz des Fehlbetrags in der Jahresrechnung das Unternehmen weiterhin wirtschaftlich stabil aufgestellt sei. Für das laufende Jahr habe es bereits Anpassungen an die Kostensteigerungen gegeben, hieß es von der Werkleitung weiter.

Auch für 2024 wird mit weiter zunehmenden Kosten für den Betrieb der Stadtwerke gerechnet. In den jährlich anzupassenden Pauschalverträgen zwischen Kommune und Stadtwerken ist für das kommende Jahr ein um etwa 5,6 Prozent gestiegener Kostensatz vereinbart. Über das neue Vertragswerk stimmten die Bad Frankenhäuser Stadtratsmitglieder ebenfalls ab. Ohne Gegenstimme wurde die Vorlage angenommen.