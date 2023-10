Rottleben: Bockbieranstich mit Barbarossa

Foto: Henning Most

Kaiser Barbarossa sticht das Bockbierfass an.

Rottleben. Zum Herbstfest an der Höhle wurden am Sonntag wieder viele Besucher erwartet.

Traditionell wird das Herbstfest an der Barbarossahöhle am zweiten Sonntag im Oktober begangen. Dann sticht Michael Hastung als Kaiser Barbarossa das Bockbierfass an. Eingeladen wurde zum Freibier, ausgeschenkt durch Höhlenführerin Roswitha Hastung. Allerlei Markttreiben war zu erleben mit regionalen Produkten und historischem Handwerk. Zu Besuch waren auch einige neuzeitliche Hoheiten aus Thüringen. Musikalisch umrahmt wurde das Fest durch die Hopfentaler Musikanten aus Frömmstedt.